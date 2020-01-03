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03.01.2020 - 12:34 | | AA

Irak Meclisi, ABD güçlerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor

Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkedeki varlığını görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Irak Meclisi, ABD güçlerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor

Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan el-Kaabi yaptığı yazılı açıklamada, Süleymani ve Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle Meclisin yarın olağanüstü oturumla toplanacağını bildirdi.

Irak Meclisi, ABD askerlerinin ülkedeki varlığını görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak. Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan el-Kaabi yaptığı yazılı açıklamada, Süleymani ve Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle Meclisin yarın olağanüstü oturumla toplanacağını bildirdi. Açıklamasında Kaabi, "ABD'nin Irak'taki pervasızlığına dur demenin vakti geldi. Yarınki oturumda ABD'nin Irak'taki askeri varlığıyla ilgili önemli kararlar alınacak." ifadelerini kullandı.

 

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