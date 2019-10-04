Irak yanıyor!

Irak’ta salı günü başlayan ve “yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu” nedeniyle düzenlenen gösteriler büyüyerek devam ediyor. Ülkenin genelinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda 1 Ekim’den bu yana resmi kaynaklara göre en az 28 kişi hayatını kaybetti. Eylemciler, işsizlik ve yolsuzluğa karşı sloganlar atarken, yönetimin de değişmesini istiyor. Başkent Bağdat başta olmak üzere, Basra ve Divaniye’de süren gösterilerde, önceki gün yapılan sert müdahaleler sonucunda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 115 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti. Bağımsız faaliyet gösteren Irak İnsan Hakları Örgütü ise, hükümet karşıtı gösterilerin başladığı salı gününden bu yana ölenlerin sayısının 19 olduğunu duyurdu. Başkent Bağdat’ta ve ülkenin bazı bölgelerinde sosyal medya platformlarına ve internete erişim engellendi.

Sokağa çıkma yasağı

Önceki gün gerçekleşen olayların ardından dün başkent Bağdat’ın yanı sıra Zikar, Meysan ve Babil kentlerinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat’ta “güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülklere saldırılar düzenleyen provokatörlerden göstericileri, kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı talimatı” verdiğini belirtti.

Orduya ait zırhlı araçlar başkentteki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge girişinde konuşlandırıldırılırken, sokağa çıkma yasağı eylemcileri durdurmadı ve göstericiler burada polisle çatıştı. Öte yandan dün Yeşil Bölge’de bir patlama meydana geldiği belirtildi. Olayların başlama sebebi olarak ülkedeki yüksek işsizlik, kötü ekonomik durum ve yolsuzluk gösteriliyor. Dünya Bankası verilerine göre Irak’ta işsizlik oranı yüzde 25 civarında. Başbakan Adil Abdulmehdi, göreve gelirken ülkedeki işsizliği azaltacağı vaadinde bulunmuştu.

İran kapıları kapattı

İran yönetimi, Irak’taki gösteriler nedeniyle Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını kapattı. Devim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, sınır kapılarının olaylar nedeniyle kapatıldığını bildirildi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını sükûnet sağlanana kadar Erbain törenleri için Irak’a gitmemeleri konusunda uyardı. İran lideri Ali Hamaney’in Irak Temsilcisi Necef Necefi Ruhani, Erbain törenleri için Kerbela’ya gidecek İranlıların, bir geceden fazla kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Dışişleri’nden seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak’ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler bulunduğu belirtilerek, “Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları, halihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları tavsiye edilmektedir” denildi.