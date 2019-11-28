MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri Irak'ın Necef kentindeki gösterilerde 10 kişi öldü
ABONE OL
28.11.2019 - 22:40 | | AA

Irak'ın Necef kentindeki gösterilerde 10 kişi öldü

Irak'ın güneyinde Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Necef kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 100'ün üzerinde kişi yaralandı.

Irak'ın Necef kentindeki gösterilerde 10 kişi öldü

 

Güvenlik güçleri Necef'teki Şii dini mercilerden Muhammed Bakır el-Hekim'in mezarının bulunduğu külliye yakınında toplanan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandı.
Hastane kaynakları, kentte çıkan olaylarda 10 kişinin öldüğünü, 100'ün üzerinde kişinin yaralandığını aktardı.

Tansiyonun yükseldiği Necef’teki hastanelerden halka kan bağışında bulunmaları çağrısı yapılıyor.

Necef Operasyonlar Komutanlığı da yaşanan gelişmeler üzerine dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu.

19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifinin 1. bölümü kabul edildi

İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifinin 1. bölümü kabul edildi

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu 28 Kasım (MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama)

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu 28 Kasım (MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama)

19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorum

19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorum

Fenerbahçe Beko Khimki maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

Fenerbahçe Beko Khimki maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

Sıradaki Haber