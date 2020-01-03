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03.01.2020 - 09:24 |

General yüzüğünden teşhis edildi, DNA testi yapılacak!

ABD uçakları tarafından Bağdat'a düzenlenen saldırıda ölen ve aralarında İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in de bulunduğu 15 kişinin cesedi, kimlik tespiti için Bağdat’taki Müsenna Askeri Havalimanı'na gönderildi.

General yüzüğünden teşhis edildi, DNA testi yapılacak!

Bağdat Uluslararası Havaalanı’na ABD tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucunda hayatlarını kaybeden ve aralarında İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in de bulunduğu 15 kişinin cesedinin kimlik tespiti için inceleme yapılması bekleniyor.

Bağdat Uluslararası Havaalanı’nda Süleymani ile Mühendis’i taşıyan 2 aracın füzeyle vurulması sonucu birçok cesedin araçların içerisinde kül olduğu ve parçalandığı görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı. General Kasım Süleymani'nin cesedinin paramparça olduğunu açıklayan Iraklı yetkililer, İranlı generalin yüzüğünden teşhis edildiğini kaydetti. Cesetlerin DNA testi için Bağdat'ta bulunan Müsenna Askeri Havalimanı'na gönderildiği bildirildi.

General yüzüğünden teşhis edildi, DNA testi yapılacak

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