Irak'ta 13 televizyon ve radyo kanalÄ±na ait ofisler kapatÄ±ldÄ±

Komisyon YÃ¶netim Kurulunun perÅŸembe gÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±sÄ±nda, aralarÄ±nda Suudi Arabistan merkezli El- Hades, LÃ¼bnan merkezli Anb ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nden yayÄ±n yapan NRT Televizyonu, Dicle, EÅŸ-Åžarkiyye, El-Felluce, Er-RaÅŸid ve "BurasÄ± BaÄŸdat" televizyon kanallarÄ±nÄ±n ofislerinin 3 ay sÃ¼reliÄŸine kapatÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Komisyon ayrÄ±ca, ABD merkezli "El-Hurra Irak" ve "Sava" radyolarÄ± ile yerel "Radyo en-Nas", "BugÃ¼n" ve "Nava" radyolarÄ±nÄ±n ofislerinin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± da kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Irak'ta BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Savunma Cemiyeti, komisyonun bu kararÄ±nÄ± "dikta davranÄ±ÅŸÄ±" ÅŸeklinde niteleyerek yapÄ±lanlardan bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Cemiyet yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda sÃ¶z konusu kararlarÄ±n basÄ±n ve iletiÅŸimi garanti altÄ±na alan anayasa ve kanunlara aykÄ±rÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±.

Cemiyet Irak Parlamentosundan, Ulusal Ä°letiÅŸim ve Medya Komisyonu Ã¼yelerinin bu basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik keyfi davranÄ±ÅŸla ilgili sorgulanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

AyrÄ±ca cemiyet, bakanlar kurulundan bu kararlarÄ±n iptalini ve "aÄŸÄ±zlarÄ± susturan kararlar" Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n sona erdirilmesini istedi.