17.11.2019 - 02:15 | | AA
Irak'ta 4 kette tatil ilan edildi
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, gösterilere destek için devlet memurlarının genel greve gitmesi çağrısı yaptı. Bu çağrı üzerine ülkenin güneyinde 4 kentte yarın tatil ilan edildi.
Şii siyasi ve dini lider Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Fırsat kaçırılırsa vatan kaybolur. Vatanım çalışmaktan daha önemlidir." ifadelerini kullanarak pazar günü devlet memurlarının gönüllü olarak genel greve gitmesi çağrısında bulundu.
Sadr, greve sağlık sektörünün dahil olmadığını da belirtti.
Sadr’ın çağrısının ardından Divaniye, Meysan, Zikar ve Babil Valiliği pazar gününün tüm resmi devlet kurumlarında tatil olacağını duyurdu.
Irak’ta sosyal medyada Sadr’ın bu çağrısına destek veren paylaşımlarda bulunuldu.
Irak’ın başkenti Bağdat, orta ve güney kentlerinde 25 Ekim’de işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle yeniden alevlenen hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.
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