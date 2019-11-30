Irak’ta başbakan istifasını açıkladı

Abdulmehdi, iki ay süren protestolar ve Iraklı Şii lider Ayetullah Ali Sistani’nin çağrısı sonrasında bu kararı aldı. Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani’nin “ülkenin kaosa sürüklenmemesi” çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi yazıyı Meclis’e göndereceğini bildirdi.

Şii dini merci Sistani, dün cuma namazı sonrası okunan “siyasi mesaj”ında, hükümetin son iki aydır devam eden protestolar karşısında sorumluluklarını yerine getirmede aciz kaldığını belirterek, Meclis’ten “şeffaf ve özgür için yeni seçim yasasının çıkarılması konusunda hızlı davranmasını” istemişti. Sistani’nin mesajı, “Meclis’ten hükümete yönelik güvenoyunun çekilmesi ve ülkenin erken seçime hazırlanmasını istediği” şeklinde yorumlanmıştı.

Irak’taki protestolarda ölenlerin sayısı 400’ü aştı.