Irak’ta bilanço ağır

Irak’taki protesto gösterileri sokağa çıkma yasağına rağmen devam ediyor. Ülkedeki hükümet karşıtı gösterilerde salı gününden beri hayatını kaybedenlerin sayısının 60’a yükseldiği bildirildi. Irak’taki hastane kaynaklarına göre, hükümet karşıtı gösterilerde eylemciler ile güvenlik güçleri arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı ülkenin güney doğusundaki Nasiriye kentinde, biri polis en az 25 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelindeki olaylarda, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı. Olayların ardından Uluslararası Af Örgütü, Irak hükümetine güvenlik güçlerine göstericilerin ölümüne neden olan aşırı güç kullanmayı derhal durdurması talimatı vermesi, ölümler konusunda başlatılan soruşturmanın tamamen bağımsız ve tarafsız olmasını temin etmesi çağrısında bulundu.



Başbakan seslendi



Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, başkent Bağdat ve birçok vilayette günlerdir süren yoğun protestoların ardından Irak resmi televizyonunda konuşma yaptı. Abdulmehdi, “Bizler bugün devletle devletsizlik tercihi arasındayız. Demokrasi sürecine ulaşana dek büyük deneyimler elde ettik, şimdi ciddiyetle hizmet etmek ve çalışmak istiyoruz” dedi. Abdulmehdi, göstericilere ümitsizlik söylemlerinde bulunanlara, geriye dönüş ve toplumun militarize olması çağrısı yapanlara kulak asmamaları çağrısında bulundu.



Hükümetin boş vaatlerde bulunmadığını ve geçici çözümler sunmadığını belirten Irak Başbakanı Abdulmehdi, “sorunların giderilmesi için hükümetin elinde sihirli çözümler yok, hayallerin bir yıl içinde gerçekleşmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı. “Bu aşamada şahsen ben işin sorumluluğunu yükleniyorum” diyen Abdulmehdi, Parlamento’dan müdahalelerden ve siyasi kotalardan uzak olarak bakanlıklarda revizyon yapma yetkisi istedi. “İşsizliği biz üretmedik, yıkılmış altyapı bize miras geldi” şeklinde konuşan Abdulmehdi, geçen günlerde yolsuzlukla suçlanan bin memuru yargıya sevk ettiklerini hatırlattı.

Başkent Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim’den bu yana işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle hükümet karşıtı protestolara sahne oluyor. Olaylar nedeniyle başkentin yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor. Irak makamları, gösterileri kontrol etmek için önceki gün internet ve özellikle de sosyal medya platformlarına erişimi durdurmuştu. Yerel telefon şebekeleriyle iletişim de zaman zaman sorunlar yaşanıyor.









Protestolar özellikle son günlerde Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı güney kentlerine hızla yayılmıştı. Irak’ta Şii paramiliter güç olarak kurulan ve daha sonra Savunma Bakanlığı çatısı altına alınarak resmi güvenlik birimi haline getirilen Haşdi Şabi örgütü de göstericilerin hedefinde. Haşdi Şabi’nin Necef ve Amara kentlerindeki ofisleri göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Sadr’dan istifa çağrısı



Irak’ta Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Adil Abdulmehdi liderliğindeki hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısı yaptı. Sadr, şunları kaydetti: “Iraklıların kanının dökülmesi karşısında sessiz kalamayız. Hükümetin istifasıyla akan kanı durdurun. Birleşmiş Milletlerin himayesinde erken seçim yapalım.”