MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaIrak'ta DEAŞ saldırısı
01.08.2019 - 12:19| AA

Irak'ta DEAŞ saldırısı

Süleymaniye kentinde bir kontrol noktasını hedef alan terör saldırısında dört güvenlik görevlisi öldü, yedi güvenlik görevlisi yaralandı.

Irak'ta DEAŞ saldırısı

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Süleymaniye kentinde gece saatlerinde saldırı düzenledi.

Süleymaniye'ye bağlı Kelar İlçesi Kaymakamı Şehab Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin gece saatlerinde ilçedeki Kaloca bölgesine havanlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Olayda güvenlik güçlerinden 4 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını aktaran Ahmed, saldırı sonrası güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktığını kaydetti.

Ahmed ayrıca Süleymaniye sınırlarındaki bölgelerde DEAŞ unsurlarının olduğu uyarısında bulundu.

Terör örgütü DEAŞ, Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Eski damadını bacağından vurduSakarya'nın Hendek ilçesinde, N.G. (65), tartıştığı eski damadı Kemal Karadeniz'i cadde ortasında tabancayla bacağından vurarak yaraladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Tüm gözle ÖSYM'den gelecek haberde...

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Tüm gözle ÖSYM'den gelecek haberde...

ATA AÖF Yatay Geçiş Müracaatları başladı!

ATA AÖF Yatay Geçiş Müracaatları başladı!

Parmaklarını kıyma makinesine kaptırdı! Hastanede fark edildi

Parmaklarını kıyma makinesine kaptırdı! Hastanede fark edildi

Valilik duyurdu! 12 bin 474 göçmen...

Valilik duyurdu! 12 bin 474 göçmen...

Sıradaki Haber