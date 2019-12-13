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13.12.2019 - 02:16 | | AA

Irak'ta düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

Irak'ın Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde düzenlenen 4 ayrı saldırıda ölenlerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.

Irak'ta düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

 

Salahaddin ve Diyala vilayetlerindeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Salahaddin'e bağlı Samarra kentindeki Haşdi Şabi kontrol noktasına iki ayrı bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında toplam 11 Haşdi Şabi mensubu öldü.

Salahaddin'e bağlı Şarkat ilçesinde bir ilkokul yakınında yola yerleştirilen bombanın patlamasıyla 3 çocuk hayatını kaybetti.

Yine Diyala vilayetinin güneyindeki Behrez nahiyesinde bomba yerleştirilen bir motosikletin patlaması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, güvenlik kaynakları saldırıların DEAŞ terör örgütünün izlerini taşıdığını belirtiyor.

Öte yandan çeşitli sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, başkent Bağdat ve Kerbela'da düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda protestocu çeşitli şekilde yaralandı ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle hastanelerde tedavi altına alındı.

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