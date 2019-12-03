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03.12.2019 - 01:23 | | AA

Irak'ta göstericiler Kerbela İl Meclis binasına girmeye çalıştı

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde, çok sayıda göstericinin İl Meclis binasına girmeye çalışması sonucu çıkan arbedede yaralananlar olduğu belirtildi.

Irak'ta göstericiler Kerbela İl Meclis binasına girmeye çalıştı

 

Kerbela polisinden Üsteğmen Hani el-Haydari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin dün gece 2'nci defa İl Meclis binasına girmeye çalıştığını söyledi.

Haydari, güvenlik güçlerinin göstericilere engel olmak istemesi nedeniyle çıkan arbedede bazı kişilerin yaralandığını kaydetti.

İl Meclis binasının etrafına, göstericilerin girmesine engel olmak için beton bloklar yerleştirildiği aktarıldı.

Musenna Vilayeti'nde de Vali Ahmed Menfi Cevde, yaptığı yazılı açıklamada, vilayette okulların 3 gün tatil edildiğini duyurdu, ancak tatil sebebine ilişkin bilgi vermedi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi de yaralandı.

Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Bakan Selçuk açıkladı: Aralık ayının son haftasında kura töreni düzenleyeceğizAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." dedi.
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