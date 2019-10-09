09.10.2019 - 20:16 | | AA
Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti.
Irak devlet televizyonunun haberine göre, Başbakan Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitiren siviller ve güvenlik güçleri için yarından itibaren 3 gün süreyle yas ilan etti.
Abdulmehdi'nin ayrıca ilerleyen saatlerde halka hitap edeceği bildirildi.
Bağdat ve ülkenin güney kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.
ABD ve Rusya, BMGK'nin Türkiye'yi kınamasına onay vermediTürkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı görüşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya onay vermedi.