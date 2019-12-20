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20.12.2019 - 00:56 | | AA

Irak'ta hükümet kurulamayınca ortalık karıştı

Irak'ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı göstericiler, istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi sonrası yeni hükümet başkanının belirlenememesinden dolayı Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'yi protesto etti.

Irak'ta hükümet kurulamayınca ortalık karıştı

 

Bağdat'ın merkezinde bulunan Tahrir Meydanı'ndaki göstericiler, masasındaki adaylardan birine yeni hükümeti kurması için beklenen teklifi sunamayan Cumhurbaşkanı Salih ve Meclis Başkanı Halbusi'yi eleştirdi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülere göre de Bağdat’taki göstericiler, sık sık "Berhem ve Halbusi, sıra size geldi" şeklinde slogan attı.

Irak anayasasına göre Cumhurbaşkanının 15 gün içinde bir adaya hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor. Bu süre saat 24.00 itibarıyla doldu.

Salih'in hükümeti kurma görevi verdiği adayın meclis onayından da geçmesi gerekiyor.

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