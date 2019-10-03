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03.10.2019 - 21:30 | | AA

Irak'ta ölü sayısı artıyor! Başbakan'dan flaş hamle

Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde şu ana kadar biri polis 28 kişi öldü, bin 177 kişi yaralandı. Öte yandan diğer bir gelişme olarak Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protesto edenlerin temsilcileriyle meşru taleplerini gözden geçirmek için görüşmek istediğini duyurdu.

Irak'ta ölü sayısı artıyor! Başbakan'dan flaş hamle

 Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Heyman Baclan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 28 kişi hayatını kaybetti, bin 177 kişi yaralandı." dedi.

Hayatını kaybedenler arasında 1 polis de var

Baclan ayrıca hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğunu aktardı.

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak İnsan Hakları Örgütü, daha önce yaptığı açıklamada, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısını 19 olarak duyurmuştu.

BAŞBAKAN GÖSTERİCİLERLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, başkent Bağdat ile ülkenin güney kentlerinde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto edenlerin temsilcileriyle, meşru taleplerini gözden geçirmek için görüşmek istediğini duyurdu.

 

Irakta ölü sayısı artıyor Başbakandan flaş hamle

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi'nin gerginliğin yatışması ve halkın beklentilerini karşılamak amacıyla göstericilerin temsilcileri ile meşru taleplerini gözden geçirmek için görüşme arzusunda olduğu belirtildi.

Abdulmehdi'nin hayatın normale dönmesini istediği aktarılan açıklamada, göstericilerin irtibata geçebileceği üç telefon numarası paylaşıldı.

Bağdat ile bazı illerde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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