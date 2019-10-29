Irak'ta kanlı gece: 14 ölü, 865 yaralı!

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Irak'ın Kerbela kentinde dün gece gerçekleşen protestolarda, polisin göstericilere ateş açması nedeniyle en az 14 kişi öldü, 865 kişi de yaralandı.

Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için açtığı ateş anını ve Kerbela hastanesinde bulunan cesetlerin görüntülerini paylaştı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

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