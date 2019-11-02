02.11.2019 - 12:50 | | DHA
Irak'ta sokaklar durulmuyor
Başbakan Abdulmehdi'nin istifayı kabul etmesine rağmen protestocular başta başkent Bağdat olmak üzere yine sokaklara çıktı.
Irak'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamasından sonra da protestolar hız kesmeden devam ediyor.
Hükümet karşıtı gösterilerin büyüyerek devam ettiği ve göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanan ülkede, yine birçok gösterici başkent Bağdat’ta sokaklardaydı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Tahrir Meydanı ve Cumhuriyet Köprüsü’ndeki gösterilerin kameralara yansıdığı görüldü.
Ayrıca, sosyal medyada görüntüleri paylaşan kullanıcılar, göz yaşartıcı gazdan daha güçlü bir gazla göstericilere müdahale edildiğini iddia etti.
Bakan Soylu açıkladı: Yakalanan DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin durumuyla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "Sorgularının ardından ülkelerine göndereceğiz. Biz hiçbir DEAŞ mensubunun oteli değiliz" dedi.