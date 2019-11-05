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05.11.2019 - 02:00 | | AA

Irak'ta son durum: İnterneti kestiler

Irak'ın başkenti Bağdat ile orta ve güney kentlerinde internete erişim durduruldu.

Irak'ta son durum: İnterneti kestiler

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Irak'ta, başkent Bağdat ile orta ve güney kentlerinde internete erişim sağlanamıyor.

Bu arada Bağdat'ta, güvenlik güçleri Yeşil Bölge'ye yakın üçüncü köprü olan Ahrar Köprüsü'nü de beton bariyerlerle kapattı. Başkentte Cumhuriyet ve Sinek köprüleri, gösterilerden dolayı günlerdir kapalı bulunuyor.

Güvenlik güçlerinin, göstericilere yönelik gerçek mermiyle müdahalesi, başkentin birçok noktasından duyuluyor.

Irakta son durum: İnterneti kestiler

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.
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