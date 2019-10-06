Irak'ta sular durulmuyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr bölgesinde, hükümeti protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle güvenlik güçleri bir kez daha karşı karşıya geldi.

Görgü tanıkları, Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandığını aktarıyor.

Reuters haber ajansı, dün geceden bu yana 18 protestocunun daha öldüğünü ve can kaybının 100'e yaklaştığını duyurdu.

Ülkede sabaha karşı internet hizmeti yaklaşık 1 saatliğine verilse de erişim yeniden durduruldu.

TELEVİZYON BİNASINA FÜZE

Bağdat'ta bu sabah bir televizyon binasına füze saldırısı da düzenlendi. Şii Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim'e bağlı Al-Forat TV kanalına ateşlenen üç füze, kanalın arka bahçesine isabet etti.

Binada maddi hasar oluşurken, kanal çevresindeki bazı yerleşim yerleri de zarar gördü.

Dün gece Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Irak merkezli Dijlah TV ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli NRT kanallarının Bağdat ofislerinin yanı sıra Irak merkezli Al-Ahwaz TV'nin Zikar ofisine de kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Irak hükümetinden saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Çalkantılı yılları geride bırakamayan Irak'ta, Bağdat ile güneydeki kentlerde 1 Ekim'den bu yana protestolar var. Göstericiler, yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protestolara gerekçe gösteriyor.