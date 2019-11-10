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10.11.2019 - 16:42 | | AA

Irak'taki protestolarda 319 gösterici öldü

Irak'ta bir aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, 319 gösterici hayatını kaybetti, 15 bin gösterici de yaralandı.

Irak'taki protestolarda 319 gösterici öldü

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana ülkede devam eden gösterilerde, hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 319'a, yaralıların da 15 bine ulaştığı ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü, Iraklı yetkililere, göstericilere karşı ölümcül güç kullanılmasına son verilmesi çağrısı yapmıştı.

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

 

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