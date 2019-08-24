İran, ABD'nin füze denemesini kınadı

Musevi, ABD'nin orta ölçekli füze denemesi üzerine Dışişleri Bakanlığı sitesinden yazılı açıklama yaparak Washington yönetimini kınadı.

ABD’nin attığı adımların dünyada silah rekabetine yol açabileceğini ifade eden Musevi, "ABD'nin adımları, uluslararası istikrarsızlığı ve barış ile güvenliği tehdit edebilir. Bu adım, ülkelere ağır ekonomik maliyetler getirebilir ve bunun sonucunda dünyadaki halkların ekonomik refah seviyesi düşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ordusunun Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasından kısa bir süre sonra yaptığı füze denemesinin endişe verici olduğunu savunan Musevi, uluslararası kamuoyu ve hükümetlerden ABD’nin uluslararası sözleşmelerden çıkması ve "istikrarsızlaştırıcı" adımlarına uygun tepkiyi vermelerini istedi.

ABD, Rusya'nın INF'yi ihlal ettiğini öne sürerek anlaşmadan tek taraflı çekildiğini duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da bu ay başında INF Anlaşması'nın resmen sona erdiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine ABD, 19 Ağustos'ta tesir menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta menzilli seyir füzesini denediklerini açıklamıştı.

ABD, dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 8 Aralık 1987'de INF'yi imzalamıştı. INF, ABD ile Rusya'nın menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan karada konuşlu nükleer ve konvansiyonel füzeleri geliştirmesini yasaklıyordu.