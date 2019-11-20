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20.11.2019 - 20:53 | | AA

İran ABD'nin Hong Kong tasarısını kınadı

İran, ABD Senatosunun kabul ettiği Hong Kong'a yaptırım tasarısını kınadı.

İran ABD'nin Hong Kong tasarısını kınadı

 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, başka ülkelerin iç işlerine müdahalenin ABD'nin dış siyasetinin ikinci şartına dönüştüğünü savundu.

ABD Senatosunun Hong Kong'la ilgili onayladığı insan hakları ve demokrasi tasarısını kınadıklarını kaydeden Musevi, "ABD, insan hakları mefhumunu çalarak dış siyasetine meşruiyet sağlayamaz." ifadesini kullandı.

ABD Kongresinin üst kanadı Senato, Çin'in Özel İdari Bölgesi Hong Kong'la ilgili tasarıyı dün onaylamıştı. Tasarı, ABD'nin Hong Kong'a tanıdığı "ayrıcalıklı ticaret statüsünün" her yıl gözden geçirilmesini ve insan hakları ihlallerine yol açan Çinli ve Hong Konglu yöneticilere yaptırımı öngörüyor.

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