İran ABD'ye meydan okudu: Devam edeceğiz

Zarif, paylaşımında 'ABD bizi savunmadan mahrum bıraktı, biz kendi füzelerimizi ürettik ve ABD'den şikâyetler geldi. ABD bizi nükleer yakıttan mahrum bıraktı, biz kendimiz ürettik ve ABD'den şikâyetler geldi. ABD, şimdi de İran'ın her zamanki müşterilerine petrol satmasını engellemek için tehditler savuruyor. Pompeo! Biz petrolümüzü alıcılara satmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.