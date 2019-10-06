İran baskısıyla görevden alınmıştı... Eylemlerin nedeni o general mi?

Irak’ı sarsan eylemler dün nispeten azalırken, ülkede hayat henüz normale dönmedi. Dün başkent Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı kalktı ancak kentteki hareketlilik sınırlı. Irak’ta Salı gününden beri devam eden eylemlerde ölü sayısının 100’ü geçtiği öne sürüldü. Güvenlik gerekçeleriyle adının açıklanmasını istemeyen Irak Sağlık Bakanlığından bir yetkili, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 100’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığını kaydetti.



Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanların bulunduğunu belirten yetkili, insanların yaralıları, tutuklanma korkusundan dolayı devlet hastanelerine götürmediğini, bu nedenle ölü sayısının artabileceğini söyledi. Hayatını kaybedenler arasında güvenlik güçlerinden de kişiler bulunuyor.

Öte yandan kamu hizmetlerinde iyileşme ve istihdam gibi taleplerle başlayan gösterilerde polisin sert müdahalesi ve can kayıpları nedeniyle protestocular taleplerinin çıtasını yükselterek başbakanın istifasını istiyor. Nitekim önceki gün Sadr hareketi lideri Mukteda Es Sadr gibi isimler hükümete istifa çağrısında bulunmuştu. Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim’den bu yana “yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu” gibi derin sebeplerle başlayan gösterileri tetikleyen bir olay ise dikkat çekiyor.



‘Halk kahramanı’



Terör örgütü DAEŞ’e karşı başarılarıyla tanınan General Abdülvahap El Saadi’nin görevinden alınmasının, protestoları tetikleyen olay olduğu ifade ediliyor. Nitekim ülke genelinde eylemcilerin gösterilere ellerinde El Saadi’nin posterleriyle katılmaları dikkat çekiyor. General El Saadi’nin görevden alınmasının bu kadar büyük bir tepkiyle karşılanmasının sebebi ise ülkede İran’a yönelik gelişen rahatsızlık. El Saadi’nin İran’ın baskısıyla görevden alındığı öne sürülürken, ülkede İran’ın müdahalelerinden rahatsız olan toplumun, bir kahraman olarak görülen bir kişinin bu nedenle görevden alınmasından dolayı sert tepki gösterdiği ifade ediliyor.





Ülke genelinde protestocular ‘Hepimiz El Saadi’yiz’ yazılı posterlerle eylemlere katıldı.



2014’ten bu yana IŞİD’e yönelik operasyonlarda önemli bir rol oynayan ve Iraklıların büyük sevgi duyduğu generalin mezhep kavgasından ve siyasi oyunlardan uzak durması onu halkın gözünde daha da yüceltiyor. El Saadi, 2015 yılında DAEŞ’in çok güçlü olduğu dönemde, Beyci kasabasında sadece 250 kişilik bir asker grubuyla, kendilerinden sayısal olarak çok daha üstün olan DAEŞ üyelerine karşı büyük bir zafer elde etmişti. El Saadi bu başarının ardından yaptığı açıklamada, “Eğer Iraklı olmayanlardan yardım kabul etseydim, tarih kitapları bu zaferin Iraklılara ait olduğunu yazmayacaktı” demişti. General El Saadi, bu sözlerle İran’dan yardım için gönderilen askeri kuvvetleri ima etmişti. El Saadi ayrıca İkinci Tikrit Savaşı ve Üçüncü Felluce Savaşı’nda da başroldeydi. El Saadi’nin görevden alınmasının, İran’a yönelik tepkinin gittikçe yükseldiği ülkede toplumsal bir hareketi tetiklediği ifade ediliyor.



Uzlaşma çabası



Irak hükümeti, dün yönetimi protesto eden göstericilerin temsilcilerinden oluşan bir heyetle görüştü. Irak devlet televizyonun haberine göre, Başbakanlık yetkilileri Bağdat ve diğer 7 kentteki göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi. Öet yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani’nin düzenlenen gösterilere karşı mesajına bağlı kaldığını, göstericilerin taleplerini yerine getirmek için mercinin istediği komisyonu kuracağını bildirdi.