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31.07.2019 - 15:18| AA

İran Basra Körfezi yakınlarında bir tekneye el koydu

Tahran yönetimi, ülkenin güneybatısındaki Ervend Nehri'nden Basra Körfezi'ne 40 bin litre kaçak akaryakıt çıkarmaya çalışan bir teknedeki altı mürettebatın gözaltına alındığını bildiriyor.

İran Basra Körfezi yakınlarında bir tekneye el koydu

İran güçleri, Basra Körfezi yakınlarında 40 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koyarak, teknedeki 6 kişiyi gözaltına aldı.

Huzistan Eyaleti Sınır Komutanı Lütf Ali Pakbaz, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Ervend Nehri'nden Basra Körfezi'ne kaçak akaryakıt çıkarmaya çalıştığı tespit edilen bir tekneye operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyon sonucu teknede 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Pakbaz, 6 kişinin ise gözaltına alındığını belirtti.

İran Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, Kasım 2018'de yaptığı açıklamada, bir yıl içinde ülkede 12 milyar dolar değerinde kaçak mal ticareti yapıldığını duyurmuştu. Ülkede en çok akaryakıt ürünlerinde kaçakçılık yapılıyor. Kaçakçılar, özellikle devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

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