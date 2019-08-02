‘İran dışında mülküm yok ki!’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Zarif’in ABD yaptırımları kapsamına alınmasını “çocukça bir iş” olarak nitelendirdi. Ruhani, Tebriz’de yaptığı konuşmada, “(ABD) Çocukça bir iş yapmıştır. Hem İran’la müzakere yapmak istediklerini söylüyorlar, hem de Dışişleri Bakanı’na yaptırım uyguluyorlar” dedi. Müzakere yolunun Dışişleri Bakanlığı’ndan geçtiğini belirten Ruhani, “Müzakere için başka bir yol yok. Diplomasi bakanlığı Dışişleri Bakanlığı’dır. Düşmanımız (ABD) öyle acze düştü ki akıl ve düşünme yetisini yitirdi” diye konuştu.

Yaptırımlar, Zarif’in ABD’deki malvarlığına erişimini engellemeyi ve Amerikan vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor. Zarif ise, İran dışında bir mülkü olmadığı için ABD yönetiminin kendisini yaptırım listesine almasının bir etkisi olmayacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı, “ABD’nin beni yaptırım listesine almasının nedeni benim İran’ın dünya genelindeki baş sözcüsü olmam. Gerçek bu kadar mı acı? İran dışında bir mülküm ya da menfaatim olmadığı için yaptırımların ne bana ne de aileme bir etkisi yok. Beni gündeminizde bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim” dedi.

Hürmüz krizi

Öte yandan ABD’nin Körfez’de İran’a yönelik askeri bir önlem alma planı destek görmüyor. Almanya’nın ardından İspanya’nın da ABD’nin ortak askeri deniz gücü misyonuna oluşturma teklifine olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü. İspanyol gazetesi “El Confidencial”ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, İspanya’nın, Hürmüz Boğazı’nda ortak bir misyona katılmak için ABD’nin resmi önerisini reddettiğini yazdı.