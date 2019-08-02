MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya‘İran dışında mülküm yok ki!’
02.08.2019 - 08:43

‘İran dışında mülküm yok ki!’

ABD Hazine Bakanlığı’nın İran Dışişleri Bakanı Zarif’i yaptırım listesine eklemesi, Tahran tarafından tepkiyle karşılandı.

‘İran dışında mülküm yok ki!’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Zarif’in ABD yaptırımları kapsamına alınmasını “çocukça bir iş” olarak nitelendirdi. Ruhani, Tebriz’de yaptığı konuşmada, “(ABD) Çocukça bir iş yapmıştır. Hem İran’la müzakere yapmak istediklerini söylüyorlar, hem de Dışişleri Bakanı’na yaptırım uyguluyorlar” dedi. Müzakere yolunun Dışişleri Bakanlığı’ndan geçtiğini belirten Ruhani, “Müzakere için başka bir yol yok. Diplomasi bakanlığı Dışişleri Bakanlığı’dır. Düşmanımız (ABD) öyle acze düştü ki akıl ve düşünme yetisini yitirdi” diye konuştu.

Yaptırımlar, Zarif’in ABD’deki malvarlığına erişimini engellemeyi ve Amerikan vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor. Zarif ise, İran dışında bir mülkü olmadığı için ABD yönetiminin kendisini yaptırım listesine almasının bir etkisi olmayacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı, “ABD’nin beni yaptırım listesine almasının nedeni benim İran’ın dünya genelindeki baş sözcüsü olmam. Gerçek bu kadar mı acı? İran dışında bir mülküm ya da menfaatim olmadığı için yaptırımların ne bana ne de aileme bir etkisi yok. Beni gündeminizde bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim” dedi.

Hürmüz krizi

Öte yandan ABD’nin Körfez’de İran’a yönelik askeri bir önlem alma planı destek görmüyor. Almanya’nın ardından İspanya’nın da ABD’nin ortak askeri deniz gücü misyonuna oluşturma teklifine olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü. İspanyol gazetesi “El Confidencial”ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, İspanya’nın, Hürmüz Boğazı’nda ortak bir misyona katılmak için ABD’nin resmi önerisini reddettiğini yazdı.

 

ABD’de yakıtı biten uçak otobana indiABD’de yakıtı biten küçük bir uçak araç trafiğinin olduğu otobana acil iniş yaptı. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı o görüntüler çevredeki araçlar tarafından kaydedildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yolun karşısına geçmek istersen canından oldu!

Yolun karşısına geçmek istersen canından oldu!

Pişkin hırsız soyduğu iş yerinde çiğ köfte yedi

Pişkin hırsız soyduğu iş yerinde çiğ köfte yedi

Zor Kazanç filmi konusu | Zor Kazanç filmi başrol oyuncuları

Zor Kazanç filmi konusu | Zor Kazanç filmi başrol oyuncuları

4 milyon 795 bin Euro'luk soygunda şok detaylar!

4 milyon 795 bin Euro'luk soygunda şok detaylar!

Sıradaki Haber