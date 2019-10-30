MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaİran, Irak ve Lübnan için endişeli
30.10.2019 - 13:26 | | AA

İran, Irak ve Lübnan için endişeli

Gösterilerle çalkalanan ülkelerde tarafları sükunete davet eden Tahran yönetimi, "Merkezi hükümetleri zayıflatmak isteyen yabancı güçlerin müdahalelerine izin vermemeliler" açıklamasını yaptı.

İran, Irak ve Lübnan için endişeli

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, bir süredir hükümet karşıtı protestolara sahne olan Irak ve Lübnan'daki tüm taraflara "sükunet ve dış güçlerin müdahalesine izin vermemeleri" çağrısında bulundu.

Başkent Tahran'daki kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına konuşan Vaizi, bir süredir hükümet karşıtı protestolara sahne olan Irak ve Lübnan'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vaizi, "Tarafları sükunete davet ediyoruz. Merkezi hükümetleri zayıflatmak isteyen yabancı güçlerin müdahalelerine izin vermemeliler." dedi.

ABD, Suudi Arabistan ve İsrail'in, halkların meşru taleplerle başlattığı protestolardan istifade ederek Irak ve Lübnan'da iç karışıklıkları kışkırttığını savunan Vaizi, Irak'taki İran aleyhtarı girişimlerin Tahran ile Bağdat yönetimleri arasında ihtilaf meydana getirmeye yönelik olduğunu ifade etti.

Irak'ta devem eden protestolarda zaman zaman İran karşıtı sloganlar atılıyor.

Antalya'da yaz bitmediAntalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan yerli ve yabancı tatilciler ekim ayının son günlerinde güneşli havanın keyfini sahilde çıkardı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Tarih belli mi?

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Tarih belli mi?

25 yıl burada yaşadı! Geldiklerini görünce 6 kez atla kaçtı... Sebebi şoke etti!

25 yıl burada yaşadı! Geldiklerini görünce 6 kez atla kaçtı... Sebebi şoke etti!

Komşularını ikna edemeyen asansörsüz bina sakininin görülmemiş eylemi

Komşularını ikna edemeyen asansörsüz bina sakininin görülmemiş eylemi

Nöbet devam ediyor! 'Kar da yağsa, yağmur da yağsa...'

Nöbet devam ediyor! 'Kar da yağsa, yağmur da yağsa...'

Sıradaki Haber