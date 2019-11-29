İran, Irak'taki gösteriler nedeniyle Mehran Sınır Kapısı'nı yeniden kapattı

İran devlet televizyonunun haberine göre, Mehran Sınır Kapısı saat 24.00'ten itibaren İran vatandaşlarının geçişine kapatıldı. Yabancı ülke vatandaşlarının sınırdan geçiş yapabileceği belirtildi.

Tahran yönetimi, Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 30 Ekim'de Mehran Sınır Kapısı'nın kapatıldığını, 25 Kasım'da ise yeniden açıldığını duyurmuştu.

İran ayrıca Irak'ta gösterilerin başlamasının ardından Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını 3 Ekim'de kapatmış, üç gün sonra tekrar açmıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat ile orta ve güney kentleri 1 Ekim'den bu yana işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere sahne oluyor.