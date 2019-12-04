İran Kızılayı Başkanı Peyvendi, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

İran yerel medyasında yer alan haberlere göre, Peyvendi, başkanlığını yaptı İran Kızılayında büyük ölçüde mali yolsuzluk yaptığı iddiasıyla dün öğleden sonra yakalandı.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre de Ali Asgar Peyvendi, kurumun toplumsal itibarını korumak ve İran Kızılayının daha verimli işler yapmasını sağlamak için istifasını Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sundu.

Hükümet ile yargı arasındaki tartışmalar

Cumhurbaşkanı Ruhani, 28 Ağustos'ta yargı erkinin hükümete yönelik tutumunu eleştirerek, denetleme mekanizmasının sıkı çalışması ancak işlerine müdahalenin durması gerektiğini belirterek, "Başkaları müdahale ederse yürütme organı işini yapamaz. Meclisten de yasalarımızı ve kaidelerimizi tekrar gözden geçirmesini rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Yargı kurumlarının bağımsız olduğunu, usulsüzlük yapanı yasalara göre yargılayabileceğini dile getiren Ruhani, "Rica ediyorum, yargılamalara siyasi şaibeler bulaşmasın. Böyle bir durumda yargı mekanizması ölür. Halkımızın, 'falan şahıs filan siyasi akımla ilişkili olduğu' için tutuklandığını düşüneceği işler yapmayalım. Eğer halkın zihninde böyle bir şüphe yer alırsa, yargı erki yargılamada meşruiyetini kaybeder." görüşünü dile getirmişti.

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi de "Söylenen sözlerin hiçbirine itibar etmeyeceğiz." diyerek, "Servet ve kudret ile bağlantılı kişilerin dosyaları hakimlerin önüne geldiğinde birileri bunun siyasi olduğunu, bir tarafın hedef alındığını ve işin içinde başka amaçlar olduğunu söylüyor. Hakimlerimiz bu sözlere aşinadır ve önlerine gelen dosyaları da adil bir şekilde inceleyecektir. Söylenen sözlerin hiçbirine de itibar etmeyeceğiz." demişti.

İran'da yerli otomobil üreticileri İran Khodro ve Saipa'nın üst düzey yöneticileri, otomobil satışlarında yolsuzluk ve usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bunun dışında hükümete bağlı kurumlarda çalışan müdür ve yöneticilere yönelik "yolsuzluk" soruşturmaları artmıştı. Ruhani'nin özel kalem müdürü olarak atadığı, en küçük kardeşi Hüseyin Feridun da 2017'de "mali suçlar" nedeniyle yargılandığı davada tutuklanmıştı.