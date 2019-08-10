İran lideri Hamaney’den sert tepki: İnsanlık suçudur

İran lideri Hamaney, hac dolayısıyla yayımladığı mesajında, herkese Trump yönetiminin “Yüzyılın Anlaşması” adını verdiği plana karşı çıkma çağrısında bulundu.

ABD'nin, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen planın "düşmanın tuzağı" ve "aldatmaca" olduğunu ifade eden Hamaney, planın başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.

Hamaney mesajında, "Baskıcı ABD ve hain destekçilerinin üzerinde çalıştığı Yüzyılın Anlaşması adı verilen komplo, sadece Filistin halkına değil, insanlığa karşı işlenen bir suçtur." ifadelerine yer verdi.