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HaberlerDünyaİran lideri Hamaney’den sert tepki: İnsanlık suçudur
10.08.2019 - 13:23| AA

İran lideri Hamaney’den sert tepki: İnsanlık suçudur

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planını "insanlığa karşı bir suç" olarak niteleyerek, herkesi plana karşı çıkmaya çağırdı.

İran lideri Hamaney’den sert tepki: İnsanlık suçudur

İran lideri Hamaney, hac dolayısıyla yayımladığı mesajında, herkese Trump yönetiminin “Yüzyılın Anlaşması” adını verdiği plana karşı çıkma çağrısında bulundu.

ABD'nin, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen planın "düşmanın tuzağı" ve  "aldatmaca" olduğunu ifade eden Hamaney, planın başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.

Hamaney mesajında, "Baskıcı ABD ve hain destekçilerinin üzerinde çalıştığı Yüzyılın Anlaşması adı verilen komplo, sadece Filistin halkına değil, insanlığa karşı işlenen bir suçtur." ifadelerine yer verdi.

 

 

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