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09.08.2019 - 21:38| İHA

İran meydan okudu: Geri adım atmayacağız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Basra Körfezi’nin İran için hayati öneme sahip olduğunu belirterek bölgenin güvenliğini sağlama konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi.

İran meydan okudu: Geri adım atmayacağız

 

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Basra Körfezi’nin İran için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, Körfez’in güvenliğini sağlamaktan geri adım atmayacaklarını ifade etti. İran milli güvenliği için Basra Körfezinin ayrıca önemli olduğunu belirten Zarif, “Bu gerçeklik üzerinden bölgede varlık gösterecek her türlü yabancı güç gerginliğe neden olacaktır. İran kendi güvenliğini sağlamak için asla geri adım atmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nda İran ile yaşanan gerilimin ardından ABD, Boğaz’da deniz ulaşımının kontrolünü sağlamak amacıyla bir güvenlik planı hazırladığını duyurmuştu.

İngiltere’nin de içinde bulunduğu bu plana, İsrail’den de destek açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi İsrail’in Hürmüz Boğaz’ında varlık göstermesinin İran için açık bir tehdit olacağını vurgulayarak, “ABD öncülüğünde alınan bu karar Basra Körfez’indeki gerginliği daha da artıracaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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