İran o görüntüleri yayınladı: İşte müdahale anı

İran devlet televizyonu, dün akşam saatlerinde, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerine müdahale edildiği anın görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait sürat tekneleriyle çevresi sarıldıktan sonra tankere helikopterden yüzleri maskeli İran askerlerinin indirildiği görülüyor.

Alıkonulan İngiltere'ye ait petrol tankerinin daha sonra İran sularına doğru çekildiği anlaşılıyor.

ACİL TOPLANTI YİNE YAPILDI

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Steno Impero adlı petrol tankerinin uluslararası kanunlara aykırı bir şekilde Umman karasularında alıkonulduğu doğrulandı." ifadelerini kullandı.

Hunt, Twitter hesabındaki açıklamasında, acil durumlarda yapılan kabine toplantısının bugün yine gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantıda İngiltere'nin gerilimi düşürme arzusunun bir kez daha teyit edildiğini vurgulayan Hunt, "Steno Impero adlı petrol tankerinin uluslararası kanunlara aykırı bir şekilde Umman karasularında alıkonulduğunun doğrulandığını" ifade etti.

Toplantıda ayrıca Hürmüz Boğazı'nda İngiliz ve uluslararası taşımacılığın güvenliğinin nasıl sağlanacağının da ele alındığının altını çizen Hunt, parlamentonun pazartesi bilgilendirileceğini kaydetti.

"Donald Trump'la bir ilgisi yok"

Öte yandan, Hunt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin gerginliği artırdığını savunan ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn'e cevap verdi.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye akaryakıt ihracatını yasaklayan yaptırım kararları çerçevesinde bir İran gemisini alıkoymasının ardından İngiliz bandıralı geminin durdurulduğunu kaydeden Hunt, "Bunun Donald Trump'la bir ilgisi yok". dedi.

AB'DEN İRAN'A TEPKİ

Avrupa Birliği (AB) ve bazı Avrupa ülkeleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini alıkoymasını kınadı ve Tahran yönetimini gemiyi bir an önce serbest bırakmaya çağırdı.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İran makamları tarafından Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerinin alıkonulmasından derin endişe duyulduğu bildirildi.

Bu gelişmenin bölgedeki gerginliği tırmandıracağı belirtilen açıklamada, "Gemi ve mürettebatın bir an önce serbest bırakılması ve daha fazla gerilimi önlemek için itidal çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hollanda, Almanya ve İspanya hükümetleri de İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "Steno İmpero" adlı İngiliz tankerini alıkoymasını kınadı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaşanan olaydan ciddi endişe duyulduğu belirtilerek, "Gemilerin serbest ve engelsiz geçişleri büyük önem taşımaktadır. İran'ın, gemiyi ve mürettebatı hemen serbest bırakması gerekir. Hollanda, İngilizlerle dayanışma içinde." ifadesine yer verildi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İran yönetimi, gemiyi en kısa zamanda serbest bırakmaya çağrıldı. Açıklamada, bölgede gerilimi artıracak tüm kararlardan kaçınılması, gemilerin uluslararası sularda seyahat etme hakkının korunması gerektiği kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da İran'ın İngiliz gemisini alıkoymasının güçlü bir şekilde kınandığı belirtildi.

Söz konusu olayın zaten gergin olan durumu daha da tehlikeli hale getirdiği ifade edilen açıklamada, "ortağımız" şeklinde tanımlanan İngiltere ile omuz omuza durulduğu bildirildi. Açıklamada, İran'a en kısa sürede gemiyi serbest bırakması çağrısı yapıldı.