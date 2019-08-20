İran tanker için tazminat talep etti

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA’nın haberine göre, bir toplantıda konuşan Reisi, İran’a ait petrol tankerinin alıkonulmasından doğan maddi zararlar için tazminat talebinde bulundu. Reisi, “Alıkoymadan doğan zarar, tankeri serbest bırakmakla ortadan kalkmıyor. Uluslararası hukuka aykırı hareket edenlere ibret için maddi kayıplar yasal işlemlerle telafi edilmelidir” dedi.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla serbest kalan tankerin “Grace-1” olan adı “Adrian Darya-1” olarak değiştirilirken, gemiye tekrar İran bayrağı çekildi. Tankerin, Cebelitarık’tan ayrılıp Yunanistan’ın Kalamata Limanı’na hareket ettiği bildirilmişti.