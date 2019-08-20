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HaberlerDünyaİran tanker için tazminat talep etti
20.08.2019 - 07:55

İran tanker için tazminat talep etti

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ülkesine ait petrol tankerini yaklaşık 50 gün alıkoyan İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi’nden tazminat talep etti.

İran tanker için tazminat talep etti

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA’nın haberine göre, bir toplantıda konuşan Reisi, İran’a ait petrol tankerinin alıkonulmasından doğan maddi zararlar için tazminat talebinde bulundu. Reisi, “Alıkoymadan doğan zarar, tankeri serbest bırakmakla ortadan kalkmıyor. Uluslararası hukuka aykırı hareket edenlere ibret için maddi kayıplar yasal işlemlerle telafi edilmelidir” dedi.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla serbest kalan tankerin “Grace-1” olan adı “Adrian Darya-1” olarak değiştirilirken, gemiye tekrar İran bayrağı çekildi. Tankerin, Cebelitarık’tan ayrılıp Yunanistan’ın Kalamata Limanı’na hareket ettiği bildirilmişti.

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