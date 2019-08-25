İran tankeri rotayı Türkiye’ye çevirdi!

Limanların ve limanlardaki gemilerin hareketleri, gemilerin mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan ‘Marine Traffic’ten elde edilen bilgiye göre, yeni ismi Adrian Darya olan İran tankerinin varış noktası Mersin limanı olarak değiştirildi. Tankerin gerçekten Mersin’e mi gideceği yoksa yakında bulunan Lazkiye limanına mı yöneleceği bilinmiyor.

İran tankeri ‘Grace 1’ Suriye’ye uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz’da Cebelitarık tarafından alıkonulmuş, daha sonra gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda ABD’nin baskısına rağmen tekrardan sigortalanıp, adı değiştirilerek serbest bırakılmıştı. Yetkililer, tankerin Suriye’ye gitmeyeceği yönünde İran yönetiminden söz aldıklarını öne sürmüş, ancak bu açıklama İran tarafından yalanlanmıştı.