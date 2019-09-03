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03.09.2019 - 10:12| AA

İran tankeri Suriye yakınlarında takip cihazını kapattı

İngiltere'nin Cebelitarık Boğazı'nda el koymasıyla uluslararası krize yol açan petrol tankeri, son olarak Lübnan'a doğru hareket halindeyken yönünü Suriye'nin Tartus Limanı'na çevirmişti.

İran tankeri Suriye yakınlarında takip cihazını kapattı

Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle 1,5 ay süreyle alıkonulduktan sonra serbest kalan İran'a ait "Adrian Darya 1" petrol tankeri, Doğu Akdeniz'de Suriye tarafına yöneldikten sonra takip cihazını kapattı.

Küresel deniz trafiğini izleyen MarineTraffic'e göre, dün gece Suriye yakınlarındayken Otomatik Tanımlama Sistemi'ni kapatan İran bayraklı "Adrian Darya 1"in Suriye'ye gittiği tahmin ediliyor.

ABD'nin yaptırım listesindeki petrol tankeri, son olarak Lübnan'a doğru hareket halindeyken yönünü Suriye'nin Tartus Limanı'na çevirmişti.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini bir buçuk ay alıkoymuştu. İran, 15 Ağustos'ta serbest bırakılan tankere kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirmişti.

ABD'de bir mahkeme, serbest kalmasının ardından tankere ve içindeki petrole el koyma kararı çıkarmıştı. İran ise tankerdeki 2,1 milyon varil ham petrolün ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldığını açıklamıştı.

İranlı yetkililer, serbest bırakıldığı günden bu yana ABD'nin baskıları nedeniyle yanaşacak liman bulamayan "Adrian Darya-1"in nereye gideceğini açıklamadı.

İnek satıp çıktıkları Avrupa turunda 15 ülkede 25 şehir gezdilerŞırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan ilkokul mezun çiftçi Feyzullah Artuç (50) ile okuma yazma kursuna giden 5 çocuğunun annesi eşi Taybet Artuç (48), 1 Ağustos günü çıktıkları Avrupa turundan döndü. İneklerini satarak gittikleri Avrupa turunda, 20 günde 15 ülkede 25 şehri yöresel kıyafetleriyle gezen çift, Paris'teki Eyfel Kulesi önünde halay çekti.
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