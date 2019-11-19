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19.11.2019 - 09:49 | | AA

İran zamdan elde ettiği geliri halka dağıtmaya başladı

Ülke çapında gösterilere yol açan yüzde 50'lik benzin zammından gelen para, 18 milyon fakir aileye veriliyor. Dağıtılan miktar 27 ila 102 lira arasında değişiyor.

İran zamdan elde ettiği geliri halka dağıtmaya başladı

İran'da geniş çaplı protestolara neden olan benzin zammının ardından duyurulan sosyal yardımların ilk aşaması kapsamında milyonlarca aileye 55 bin (27,5 lira) ila 205 bin tümen (102,5 lira) nakdi destekte bulunuldu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, hükümetin duyurduğu sosyal yardımlar kapsamında ilk aşama olarak benzin zammından elde edilen gelirin bir kısmı 20 milyon kişinin hesaplarına yatırıldı.

Hükümet, geçen hafta benzin fiyatlarının yükseltilmesinin ardından zamdan elde edilecek gelirin sosyal yardıma muhtaç 18 milyon aileye dağıtılacağını açıklamıştı.

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde ise benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1,5 lira) çıkartılmıştı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, cuma günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 4 yıldır benzine zam yapmadıklarını, artışın halkın menfaatleri doğrultusunda ve dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla yapıldığını ifade etmişti. Ruhani, ekonomik krize rağmen hükümetin artıştan kazanç elde etmeyi amaçlamadığını ve tüm gelirin ailedeki kişi sayısına göre 55 bin (27,5 lira) ila 205 bin tümen (102,5 lira) şeklinde 60 milyon kişiye dağıtılacağını aktarmıştı.

İran'da halihazırda 18 milyon aileye aylık kişi başı 45 bin tümen (22,5 lira) geçim yardımı veriliyor. 82 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 60 milyon kişiye ödenen yardımların, benzin zammından elde edilecek gelirle artırılması planlanıyor.

Cuma günü başlayan ve ülke geneline yayılan benzin zammı gösterilerinde çıkan olaylar nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

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