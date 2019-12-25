MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü: 1 ölü
ABONE OL
25.12.2019 - 12:30 | | AA

Savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü: 1 ölü

İran Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının test uçuşu sırasında düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

Savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü: 1 ölü

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı, test uçuşu sırasında ülkenin kuzeybatısındaki Erdebil eyaletinde bulunan Sebalan Dağı'na düştü.

Uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Düşen savaş uçağının tipine ilişkin ise bilgi verilmedi.

    Yılbaşı için kuruyemiş alanlar dikkat! Uyardı: Önce tavada...Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofrası için hazırlıklar başladı. Bu yıl kuruyemiş fiyatlarının artmadığını belirten İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın, vatandaşları merdiven altı kuruyemiş satıcılarına karşı uyardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlandı

    Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlandı

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Sıradaki Haber