25.12.2019 - 12:30 | | AA
Savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü: 1 ölü
İran Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının test uçuşu sırasında düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı, test uçuşu sırasında ülkenin kuzeybatısındaki Erdebil eyaletinde bulunan Sebalan Dağı'na düştü.
Uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği duyuruldu.
Düşen savaş uçağının tipine ilişkin ise bilgi verilmedi.
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