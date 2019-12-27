27.12.2019 - 10:47 |
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin nükleer santral yakınlarda olduğu duyuruldu.
İran'ın Buşehr kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin, nükleer santrale yakın bir noktada olduğu belirtildi.
Depremde can ve mal kaybının olup olmadığına dair bilgi verilmedi.
Depremin nükleer santral yakınlarında meydana gelmesinin, daha büyük bir felaketi tetikleyebileceği üzerinde duruluyor.
Elazığ'da deprem nedeniyle okullar boşaltıldıGelen son dakika haberine göre; Elazığ'da saat 10.02'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi! Deprem; Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya'dan da hissedildi. Öte yandan Sivrice'de saat 10.11'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.