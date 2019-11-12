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12.11.2019 - 18:20 | | AA

İran'da büyük kriz! Okullar tatil edildi...

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

İran'da büyük kriz! Okullar tatil edildi...

 

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Tahran Eyalet Valisi Muhsini Bendpey, "Tahran Hava Kirliliğiyle Mücadele Komisyonu tarafından alınan karar uyarınca, Tahran merkez ile Veramin, Pişva, Pakdeşt ve Şehrirey ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi." dedi.

Bendpey, Tahran'ın 10 noktasında hava kirliliğinin 150 mikrogram/metreküpü geçtiğini sözlerine ekledi.

Tahran hava kirliliğinde dünya genelinde ilk 12’de

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Tahran, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 12 şehir arasında yer alıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

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