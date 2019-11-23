MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleriİran'da internete erişim engeli kaldırıldı
23.11.2019 - 20:15 | | AA

İran'da internete erişim engeli kaldırıldı

İran'ın başkenti Tahran ve diğer büyük şehirlerdeki sabit hatlarda internete erişim engelinin kaldırıldığı bildirildi.

İran'da internete erişim engeli kaldırıldı

 

İran'da cuma günü benzine yapılan yüzde 300 zam üzerine başlayan protesto gösterileri nedeniyle cumartesi akşamdan itibaren ülkenin tamamında engellenen internet erişimi aşamalı olarak kaldırılıyor.

Cuma günü gösterilerin az olduğu güneydeki Hürmüzgan ve Buşehr'in ardından dün de Kuzey Horasan, Güney Horasan, Gülistan, Yezd, Hemedan, Çaharmahal-Bahtiyari eyaletlerinde sabit hatlarda internete erişim sağlanmaya başlamıştı.

Bu akşam saatlerinde ise başkent Tahran başta olmak üzere tüm büyük şehirlerdeki sabit hatlarda internet erişim engeli kaldırıldı.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yetkilileri, yarından itibaren mobil hatlarda da internete erişimin sağlanabileceğini açıkladı.

Öte yandan, İran emniyetinden yapılan açıklamada, ülke genelinde gösterileri organize eden 180 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştirTel Abyad'ın güneyinde terör örgütü PKK/YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz saldırılarına karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müge Boz kimdir, kimle evli? Müge Boz'un bebeği kız mı erkek mi?

Müge Boz kimdir, kimle evli? Müge Boz'un bebeği kız mı erkek mi?

Yaralı halde, kendisini vuran oğlunu korumaya çalıştı

Yaralı halde, kendisini vuran oğlunu korumaya çalıştı

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

Sıradaki Haber