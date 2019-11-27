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27.11.2019 - 18:44 | | AA

İran'da internete erişim engeli kısmen kalktı

İran'da benzin zammına karşı gösterilerin başladığı 16 Kasım'dan bu yana devam eden internete erişim engeli sabit hatlardan sonra cep telefonlarında da kısmen kaldırıldı.

İran'da internete erişim engeli kısmen kalktı

 

Ülke genelinde 23 Kasım'da sabit hatlarda erişim engelinin kaldırılmasının ardından bugün de Tahran (batı tarafı hariç), Kum, Merkezi, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Hürmüzgan, Doğru Azerbaycan, Buşehr gibi eyaletlerde mobil hatlardan da internete girilebildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Tebriz'de yaptığı açıklamada, gösterilerin ardından güvenlik nedeniyle kesilen internet erişiminin ülkenin büyük bölümünde sağlanabildiğini, geriye kalan bölgelerde de kısa sürede internetin açılacağını ifade etti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

e-Devlet'e giriş sayısında yıllık 1 milyar hedefine ulaşıldıCumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 13 Kasım itibarıyla e-Devlet'te 1 milyar giriş hedefine ulaştıklarını belirterek, "Bundan sonra e-Devlet'i her vatandaşımızın rahatlıkla kullanacağı bir ortama çevirmek istiyoruz." dedi.
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