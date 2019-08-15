15.08.2019 - 09:33| AA
İran'da küçük uçak düştü
Devlet televizyonu, özel eğitim uçağının yerel saatle havaalanı yakınlarında yere çakıldığını ve araçtaki iki kişinin öldüğünü duyurdu.
İran'ın Simnan eyaletine bağlı Germsar şehrinde özel bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, özel şahsa ait küçük bir eğitim uçağı yerel saatle 09.00'da Germsar ilçesindeki Eflak Asyayi Eyvaneki Havaalanı yakınlarında düştü.
Uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.