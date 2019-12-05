İran'da ortalık karıştı! Kimse sahiplenmiyor...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 177. Olağan Toplantısı için Avusturya'nın başkenti Viyana'da olan Zengene, İran devlet medyasına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Benzin zammıyla ilgili kararın yasal merciler tarafından alındığını ve kendilerinin bunu sadece uyguladığını belirten Zengene, "Benzin zammıyla ilgili bir karar alındı ve bize bildirildi. Kararı biz almadık, sadece uyguladık." dedi.

Zengene, söz konusu zammın ardından benzin tüketiminde günlük yaklaşık 20 milyon litre tasarruf yaptıklarını dile getirdi.

ABD ile müzakerelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zengene, müzakere zemininin oluşması için petrol satışı ve bankacılık faaliyetleri üzerindeki tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade ederek, "Eğer sadece petrol üzerindeki yaptırım kalkarsa petrolü satacağız fakat parasını alamayacağız." diye konuştu.

Zengene, mâli kanal INSTEX ile ilgili ise para transferinin gerçekleşmemesi durumunda herhangi bir gelişmenin olduğunu kabul etmeyeceklerini söyledi.

İran'da 15 Kasım'da benzine yapılan yüzde 300'lük zammı hükümet, Meclis ve Yargı Erki'nden şimdiye kadar sahiplenen olmadı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 27 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Benzin zammının açıklandığı zamandan benim de haberi yoktu." demişti. Meclis Başkanı Laricani ise 1 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında benzin zammıyla ilgili teklifin hükümetten geldiğini açıklamıştı.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzine yüzde 300 zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü gösterilerde en az 208 kişinin öldüğünü açıklamıştı.