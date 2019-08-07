MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaİran'da PJAK'la çatışma
07.08.2019 - 10:33| AA

İran'da PJAK'la çatışma

Batı Azerbaycan'a bağlı Maku yakınlarında teröristlerle ordu birlikleri arasında çatışma çıktı, yerel yetkililer iki askerin öldüğünü bildiriyor.

İran'da PJAK'la çatışma

İran Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK arasında Batı Azerbaycan'a bağlı Maku ilçesinde çıkan çatışmada 2 İran askeri hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e konuşan Maku Kaymakamı Hasan Abbasi, Maku ilçesinde dün gece Devrim Muhafızları ile teröristler arasında çatışma çıktığını söyledi.

Abbasi, "Maku sınır bölgesinde bölücü teröristlerle girilen çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2 asker şehit düşerken 1 asker yaralandı." dedi.

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti, zaman zaman İran güçleri ile terör örgütü PKK ve PJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Son aylarda bölgede çatışmalarda artış gözlenmişti. Bölgede son olarak Piranşehr ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına yapılan silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetmişti.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

Sıradaki Haber