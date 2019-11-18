İran’da sokakların ateşi yükseldi...

İran’da benzin fiyatlarına beklenmedik şekilde, en az yüzde 50 zam yapılması ve daha ucuz fiyata benzin satışına kota konması sonrasında Cuma günü başlayan protestolar dün de sürdü. Gösteriler sırasında ölü ve yaralılar bulunduğu belirtilirken, 1000’den fazla gözaltı oldu. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney zamma destek verdi, ancak durumdan dış güçleri suçladı.

Hamaney, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, benzine zam yapma kararının uzman görüşleri sonrası alındığını ve uygulanması gerektiğini belirtti ancak yetkililerden başka ürünlerde fiyat artışı yaşanmasını önlemelerini istedi. Hamaney “Ben uzmanı değilim ama üç ayrı kurumun başı zammı onaylamışsa, ben de desteklerim” dedi. Hamaney “Bu zam tabii ki bazı insanları endişelendiriyor, ama sabotaj ve kundaklamaları halkımız değil, holiganlar yapıyor. Sabotajların arkasında her zaman olduğu gibi devrim karşıtları ve İran’ın düşmanları var” dedi. 4 yıldır benzine zam yapmadıklarını hatırlatan Ruhani, artışın halkın menfaatleri doğrultusunda ve dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla yapıldığını savundu.

Zam kararı, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Ekonomik Koordinasyon Yüksek Konseyi, Parlamento Sözcüsü ve Adalet Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi’nin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devletçe sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1.5 lira) çıkartılmıştı.

Bununla birlikte ilerleyen saatlerde Ruhani, “Akaryakıt fiyatlarının artmasından zarar gören kişilere maddi yardım yapılması konusunda kararname imzaladım” açıklaması yaptı.

Bankada yangın

Bu arada gösteriler dün de sürdü. Fars Haber Ajansı’na göre Tahran, Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Yezd, Kirman ve Kereç başta olmak üzere ülke genelinde 1080 noktada gösteri düzenlendi. 100’den fazla banka ve 50’den fazla dükkan ateşe verildi, yaklaşık 1000 eylemci gözaltına alındı. Başkent Tahran’da da önde gelen ticaret merkezlerinden Tahran Büyük Çarşısı’nda bazı esnafların dün de kepenklerini açmadığı bildirildi.

ISNA ajansı ise, Devlet Güvenlik Konseyi’nin kararıyla internete erişimin kısıtlandığını ve yetkililerin, protestolarla ilgili görüntü paylaşan sosyal medya kullanıcıları hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdiğini duyurdu.

Pompeo’dan ilginç destek!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’da akaryakıt zammı sonrası başlayan protestolarla ilgili, “ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır” mesajını paylaştı. Twitter üzerinden açıklama yapan Pompeo, ülkede başlayan sokak gösterileriyle ilgili 1.5 yıl önce yayınladığı mesajı hatırlatarak, “İran halkına bir buçuk yıl önce söylediğim gibi ABD sizinle” ifadelerini kullandı. Pompeo 1.5 yıl önce hem Farsça hem de İngilizce yayımladığı mesajda, “İran halkı hükümetlerinin 40 yıl süren zorbalığına ve suistimallerine karşı sessiz kalmıyor. Biz de sessiz kalmayacağız. İran halkına bir mesajım var: ABD sizi duyuyor, destekliyor ve sizinleyiz” demişti.

İran, ABD’nin uyguladığı ambargolar nedeniyle ekonomisinde zor günler yaşıyor.