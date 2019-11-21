MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri'İran'daki internet kesintisi, çalışmaları ve güvenliği etkilemedi'
21.11.2019 - 18:43 | | AA

'İran'daki internet kesintisi, çalışmaları ve güvenliği etkilemedi'

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Geçici Başkanı Cornel Feruta, İran'da benzin zammı protestoları nedeniyle ülke genelinde uygulanan internet erişimi engeli hakkında, "Bildiğim kadarıyla bu kesintinin, müfettişlerimizin çalışmaları ve güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi olmadı." dedi.

'İran'daki internet kesintisi, çalışmaları ve güvenliği etkilemedi'

 

Feruta, Yönetim Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cornel Feruta, ağustostan bu yana İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin konularda gerekli açıklamaların zamanında yapılmasının önemine vurgu yaptıklarını hatırlattı.

Bugünkü yönetim kurulu toplantısında da aynı şekilde tam ve zamanında iş birliğinin öneminin teyit edildiğini belirten Feruta, açıklamalardaki zaman vurgusuyla belirli bir tarih ya da sürenin kastedilmediğinin altını çizdi.

UAEA Geçici Başkanı Feruta, İran'da son günlerde yaşanan internet kesintilerinin ajans çalışanlarını nasıl etkilediği sorusunu ise "Bildiğim kadarıyla bu kesintinin, müfettişlerimizin çalışmaları ve güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi olmadı." şeklinde yanıtladı.

Feruta, yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada da İran'a tam ve zamanında iş birliği yapması çağrısında bulunmuştu.

Tam 1 saat alev alev yandı!Düzce’de, ahşap işleme atölyesinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, atölye, kullanılamaz hale geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu? 21 Kasım son depremler! Bir son dakika depremi daha

Deprem mi oldu? 21 Kasım son depremler! Bir son dakika depremi daha

EYT'de son durum nedir 21 Kasım - Son dakika EYT açıklamaları

EYT'de son durum nedir 21 Kasım - Son dakika EYT açıklamaları

Karaya oturan motoryatta 35 düzensiz göçmen yakalandı

Karaya oturan motoryatta 35 düzensiz göçmen yakalandı

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli şekilde geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli şekilde geliyor

Sıradaki Haber