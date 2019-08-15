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15.08.2019 - 08:11

İran’dan AB ülkelerine ‘üçüncü adım’ uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, vaatlerini yerine getirmeleri için Avrupa Birliği (AB) ülkelerine tanıdıkları 60 günlük ikinci sürenin ardından nükleer anlaşma kapsamında üçüncü adımı atacaklarını söyledi.

İran’dan AB ülkelerine ‘üçüncü adım’ uyarısı

Başkent Tahran’da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Ruhani, İran’ın, taahhütlerini azaltmasıyla ilgili konunun tarafı olan ülkelerle müzakerelerini sürdürdüğünü aktarırken, “İran, taahhütlerini aşamalı olarak azaltmaya devam edecek. Verdiğimiz 60 günlük sürenin ardından üçüncü adımı atacağız. Bunun ardından mantıklı, doğru ve dengeli bir sonuca ulaşabilmek için 60 günlük bir fırsat daha tanıyacağız” ifadelerini kullandı.

Ruhani bununla birlikte  ABD’nin Basra Körfezi’nde kurmak istediği askeri koalisyonun bölgenin güvenliğine hizmet etmeyeceğini dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail’in de böyle bir koalisyonda yer alma ihtimaline ilişkinse “İsrail’in Basra Körfezi’nin güvenliğinde yer alacağına dair iddialar boştur. İsrailliler yapabiliyorlarsa önce bulundukları yerin güvenliğini sağlasınlar” dedi.

Faytoncularla akülü araç sahipleri arasındaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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