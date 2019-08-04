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04.08.2019 - 22:14| AA

İran'dan ABD halkına başsağlığı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Teksas eyaletinin El Paso kentinde 20 kişinin öldüğü silahlı saldırı nedeniyle ABD halkına başsağlığı diledi.

İran'dan ABD halkına başsağlığı

 

Musevi, Teksas'taki silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayınladı.

Saldırının "korkunç" olduğunu belirten Musevi, ABD halkı ve kurbanların yakınlarına başsağlığı diledi, acılarını paylaştıklarını ifade etti. Musevi saldırıda yaralananlara da şifa diledi.

El Paso'daki Cielo Vista alışveriş merkezinde bulunan Walmart mağazasında dün gece düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.

Saldırının faili 21 yaşındaki beyaz Amerikalı Patrick Crusius gözaltına alınmıştı.

Son nüfus sayımına göre El Paso'nun nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını Latin kökenliler oluşturuyor. Her gün on binlerce Meksikalı yasal şekilde sınırı geçerek çalışmak ve alışveriş için kente geliyor.

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