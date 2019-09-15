İran'dan 'ABD İHA için cevap verseydi savaş başlardı' açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İran devlet medyasında, Hürmüz Boğazı üzerinde düşürülen ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk tipi yüksek irtifa İHA ile ilgili açıklamada bulundu.

ABD'ye ait İHA'yı düşürmelerinin Washington yönetimine bir uyarı olduğunu söyleyen Hacızade, "ABD İHA'nın düşürülmesine cevap verseydi ve boş bir alana dahi saldırı düzenleseydi biz de onlara karşılık verirdik. Onların yeniden cevap vermesi durumunda savaş başlardı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Havva Üssü, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Ez-Zafra Hava Üssü ve Umman Denizi'ndeki bir donanmasının da hedeflerinde olduğunu savunan Hacızade, Washington yönetiminin olası bir saldırısında buraları vuracaklarını ileri sürdü.

"Biz kendimizi tam teşeküllü bir savaşa hazırladık" diyen Hacızade, ABD'nin tüm üsleri ve donanmaları 2 bin kilometreye kadar füzelerinin menzili dahilinde olduğunu aktardı.

Devrim Muhafızları Ordusu, 20 Haziran'da, Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD'ye ait İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın "uluslararası hava sahasında" uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bunun üzerine İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiği ancak bir süre sonra bu kararından vazgeçtiği ileri sürülmüştü.