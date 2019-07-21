Ä°ranlÄ± Ã–ÄŸrenciler Haber AjansÄ±nÄ±n (ISNA) haberine gÃ¶re, baÅŸkent Tahran'da kabine toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Alevi,Â "Ã‡eÅŸitli alanlarda ve Ã¶nemli merkezlerde ABD ve yabancÄ± Ã¼lkeler adÄ±na casusluk yapan kiÅŸileri tespit ettik.Â GÃ¶zaltÄ± iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adli makamlara teslim ettik." dedi
Alevi, casuslukla suÃ§lanan kiÅŸilerin kaÃ§ kiÅŸi olduÄŸu hakkÄ±nda bilgi vermezken,Â ABD Merkezi Haberalma TeÅŸkilatÄ± (CIA) adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len kiÅŸilerin kimliklerinin yarÄ±n aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â