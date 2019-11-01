MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaİran'dan ABD'ye 'dön' çağrısı
01.11.2019 - 20:06 | | AA

İran'dan ABD'ye 'dön' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik azami baskı politikasının başarısız olduğunu savunarak, Washington'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulundu.

İran'dan ABD'ye 'dön' çağrısı

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin dün açıkladığı İran'ın inşaat sektörüne yönelik yeni yaptırımlarına tepki gösterdi

ABD'nin yaptırımlarını ekonomik terör olarak niteleyen Zarif, inşaat sektörüne yaptırım uygulamanın, ABD'nin başarısızlığını ortaya koyduğunu vurguladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Zarif, İran'ın baskılara boyun eğmeyeceğini belirterek, "ABD kendisini daha fazla derine itmek yerine başarısız politikalarından vazgeçmeli ve nükleer anlaşmaya dönmeli." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetimi, dün İran'ın inşaat sektörü ile askeri alanlarda kullanılan bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımları duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de, 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan İran'ın balistik füze ve bölgesel faaliyetlerini de kapsayan yeni bir anlaşmaya varabilmek için ülkesini çekmişti.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

Buna rağmen İran ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu açıklayan Trump'a karşılık İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptırımlar kaldırılmadan ABD ile görüşmeyeceklerini açıklamıştı.

Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Chia nedir? Chia tohumu faydaları nelerdir? Zayıflatıyor mu? Nasıl yenir?

Chia nedir? Chia tohumu faydaları nelerdir? Zayıflatıyor mu? Nasıl yenir?

Akıncı Üssü davası sanıkların yargılanmasıyla devam etti

Akıncı Üssü davası sanıkların yargılanmasıyla devam etti

Mucize Doktor yeni fragman! Ali çok üzülüyor

Mucize Doktor yeni fragman! Ali çok üzülüyor

Bu yıl ilk ara tatil ne zaman başlayacak? Kaç ara tatil verilecek? Ara tatil kaç gün?

Bu yıl ilk ara tatil ne zaman başlayacak? Kaç ara tatil verilecek? Ara tatil kaç gün?

Sıradaki Haber